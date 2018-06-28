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В Минобороны России заявили о сложностях в ситуации по ДРСМД

Павел Настин
13:49 28.06.2018
В российском оборонном ведомстве считают, что возможности изменения ситуации вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности минимальны.
В Минобороны России заявили о сложностях в ситуации по ДРСМД
Фото: Алексей Иванов/ ТРК "Звезда"

Ситуация вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности сложная и возможности ее изменения в лучшую сторону пока минимальны. Об этом заявил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Александр Новиков.

«Ситуацию, сложившуюся вокруг договора РСМД, можно охарактеризовать как сложную. На сегодняшний день перспективы и возможности ее изменения в лучшую сторону очень минимальны», - заявил Новиков на «круглом столе» в Совете Федераци.

При этом, добавил Новиков, сегодня отсутствует конкретный диалог с США по этому вопросу.

Ранее стало известно, что в США, якобы для отработки своей системы ПРО, продолжается производство ракет средней и меньшей дальности, запрещенных ДРСМД.

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