Уникальная экспедиция завершилась на Новой Земле

Экспедиционный отряд Северного флота впервые в истории совершил рейд на двухзвенных вездеходах по острову Южный архипелага Новая земля и успешно вернулся в поселок Рогачево. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Позади остались немногим меньше тысячи километров тяжелейшего арктического бездорожья и три недели пути. Во время перехода моряки пересекли остров вдоль и поперек, от Карского до Баренцева моря, и достигли его северной окраины - пролива Маточкин Нар. Ранее подобное удавалось лишь первопроходцам XIX века на собачьих упряжках.

При планировании маршрута североморцы использовали современные технологии. Облегчить условия перехода удалось благодаря 3D-моделированию с рядом прикладных программ.

Еще одной особенностью экспедиции стала ее экологичность. Весь мусор с мест привала военные увозили с собой для дальнейшей утилизации. Помощь в организации и обеспечении арктического перехода североморцам оказали Русское географическое общество и Центральный Полигон Российской Федерации.

Исследование Новой Земли военнослужащими Северного флота будет продолжено. На днях завершится подготовка второго отряда Комплексной экспедиции по архипелагу.