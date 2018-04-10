Боевые действия в сирийской Думе не ведутся уже несколько суток - Минобороны

Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия не ведутся уже несколько суток, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, на основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению продолжается вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» и членов их семей из сирийской Думы в Восточной Гуте через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин.

«В настоящее время готовится к отправке вторая группы боевиков, желающих добровольно покинуть город Думу. Планируется вывезти на север провинции Алеппо около четырех тысяч человек, для чего в район погрузки прибыло 86 автобусов», - сказал российский генерал.

И добавил, что более двух тысяч боевиков и членов их семей прошли процедуру досмотра, уже вышли из города и находятся в районе формирования колонны.

Работа по отправке второй группы боевиков продолжается.