Тысячи освященных куличей доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии
На обряде освящения куличей присутствовали представители Минобороны.
В Новоспасском монастыре в Москве специально для российских военнослужащих в Сирии освятили несколько тысяч куличей.
На церемонии присутствовали представители Минобороны, они же доставят куличи спецрейсом на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Чин освящения в храмах Русской православной церкви совершают за день до Пасхи. Сегодня верующие отмечают Великую (Страстную) субботу, последний день перед светлым праздником воскресения Христова.
Второй церковный праздник, который проходит 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Храме Христа Спасителя и по традиции выпустит в небо голубей, как символ свободы души.