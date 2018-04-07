Тысячи освященных куличей доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии

В Новоспасском монастыре в Москве специально для российских военнослужащих в Сирии освятили несколько тысяч куличей.

На церемонии присутствовали представители Минобороны, они же доставят куличи спецрейсом на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Чин освящения в храмах Русской православной церкви совершают за день до Пасхи. Сегодня верующие отмечают Великую (Страстную) субботу, последний день перед светлым праздником воскресения Христова.

Второй церковный праздник, который проходит 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Храме Христа Спасителя и по традиции выпустит в небо голубей, как символ свободы души.