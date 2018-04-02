Всеуничтожающая «Малка»: кадры стрельб артиллеристов в Амурской области

Расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М «Малка» в рамках учений на полигоне Трехречье в Амурской области поразили командные пункты и скопление техники условного противника.

Стрельбы из 203-миллиметровых САУ 2С7М «Малка» проводились с разных расстояний, в том числе на удалении 50 километров. Для стрельбы применялись различные виды боеприпасов. Всего было отработано около 20 огневых задач.

В военных учениях принимали участие около тысячи военнослужащих.