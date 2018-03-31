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Доходы Порошенко за год увеличились на 152 тысячи долларов

Роман Захаров
03:59 31.03.2018
За 2017 года президент Украины заработал 16,3 млн гривен, что на 4 млн гривен больше, чем годом ранее.
Доходы Порошенко за год увеличились на 152 тысячи долларов
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2017 году выросли на 4 млн гривен (152 тысячи долларов) по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной администрацией украинского лидера.

Согласно документу, за 2017 года глава государства заработал 16,3 млн гривен (615 тысяч долларов). Из них около 12,5 тысяч долларов составляет официальная зарплата, которую Порошенко передал на благотворительность. Остальные денежные средства представляют собой проценты от депозитов.

Отметим, что в 2016 год доходу президента Украины составил 12 млн гривен.

Список активов украинского лидера в виде ценных бумаг, а также движимого и недвижимого имущества за год не изменился. В собственности Петра Порошенко находятся дома и квартиры в Киеве, Одессе и Виннице. Глава государства также имеет более 60 полотен мастеров XX и XIX веков и 15 старинных работ.

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