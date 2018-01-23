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Корреспондент «Звезды» взял урок по рукопашному бою у бойца ВДВ: видео

Игорь Лапик
18:56 23.01.2018
Корреспондент телеканала «Звезда» Игорь Лапик в ходе съемок репортажа о лыжном марш-броске военнослужащих Воздушно-десантных войск России взял у одного из десантников мастер-класс по рукопашному бою.

Военнослужащие воздушно-десантных войск начали один из самых продолжительных в истории российской армии лыжных походов по пересеченной местности.

Участники перехода пойдут классическим стилем по замерзшим рекам и озерам, через овраги и сугробы. Лыжню будут прокладывать себе сами. За день десантники будут преодолевать от 30 до 50 километров.

В марш-броски по снежным просторам страны десантники отправятся без автоматов. Но и палки с лыжами в руках бойцов ВДВ - при необходимости становятся грозным оружием.

«Лыжные палки и лыжи могут пригодиться в рукопашном бою для отражения нападения противника. Все, что попадется под руки, все можно использовать в ближнем бою», - рассказал заместитель командира 106-й дивизии ВДВ по работе с личным составом Алексей Быков.

Десантников разделят на команды и 3 февраля они одновременно выйдут на старт из 10 городов. В сумме длина маршрутов всех групп составит почти 8 тысяч километров. Конечная точка - Рязань. По маршруту будут проходить концерты, футбольные матчи, уроки мужества в школах и возложение цветов к воинским мемориалам.

Также по пути следования десантники дадут мастер-классы по рукопашному бою. .

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