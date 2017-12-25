Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Катастрофа Ту-154 ТЕГИ

Стелу в честь погибших при крушении Ту-154 открыли в Мытищах

Игорь Балдин
13:35 25.12.2017
На мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах прошла гражданская панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Ровно год назад в Сочи разбился самолет, на борту которого летел ансамбль имени Александрова, Доктор Лиза и журналисты федеральных каналов, в том числе и телеканала «Звезда».

Траурные мероприятия сегодня прошли сразу в нескольких местах: в Москве, в Сочи и на  военно-мемориальном  кладбище в  Мытищах.

«Мемориал увековечивает замечательных сыновей и дочерей Вооруженных Сил. Они летели в Сирию, чтобы поддержать тех, кто борется с терроризмом. Многие из них уже были в этой стране неоднократно. Победа над террористическими бандами в Сирии является заслугой и наших погибших товарищей. Мы будем их в числе тех, кто пожертвовал жизнью во имя победы над терроризмом. Будем помнить поименно», - сказал на церемонии открытия стелы статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

На кладбище в Мытищи в специальной капсуле был привезен песок, поднятый со дна моря, с того места, где разбился самолет.

В Успенском соборе Новодевичьего монастыря сегодня вспоминают Елизавету Глинку, знаменитую Дорктора Лизу. Глинка спасала детей в горячих точках, рискуя при этом жизнью. В Сирию Доктор Лиза везла гуманитарную помощь.

У телецентра в Останкино была открыта памятная доска, посвященная погибшим в авиакатастрофе журналистам. Среди них - корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент оператора Валерий Ржевский.

Вспоминают жертв катастрофы сегодня и в Адлере. На набережной люди оставляют свечи и бросают их в море. Здесь звучат в записи голоса хора Александрова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые за полтора месяца
Дата25.12.2017, 15:31
Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые за полтора месяца
Пять новинок, поступивших в войска РФ в 2017 году
Дата25.12.2017, 10:23
Пять новинок, поступивших в войска РФ в 2017 году
Оливер Кан написал жертве теракта в Петербурге
Дата25.12.2017, 14:35
Оливер Кан написал жертве теракта в Петербурге
Владимир Путин осмотрел выставку достижений ВС РФ
Дата25.12.2017, 09:58
Владимир Путин осмотрел выставку достижений ВС РФ
Пять новинок, поступивших в войска РФ в 2017 году
Дата25.12.2017, 10:23
Пять новинок, поступивших в войска РФ в 2017 году
Сведения о беременности Кшесинской от Николая II были обнаружены в Госархиве
Дата21.12.2017, 16:28
Сведения о беременности Кшесинской от Николая II были обнаружены в Госархиве
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Дата17.12.2017, 10:28
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
Катастрофа Ту-154
13:35 Армия
Видео
Стелу в честь погибших при крушении Ту-154 открыли в Мытищах
05:14 В стране и мире
В Америке начались концерты в память об ансамбле имени Александрова
13:49 В стране и мире
Видео
Ассистент оператора «Звезды» Валерий Ржевский похоронен в Солнечногорске
11:22 В стране и мире
Эксперты идентифицировали останки 70 жертв катастрофы Ту-154
08:13 В стране и мире
Видео
Родные Доктора Лизы рассказали, где и когда состоятся похороны
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:10 В стране и мире
Видео
Количество жертв ДТП с автобусом на западе Москвы возросло до пяти
15:51 ОПК
Новейший фрегат «Адмирал Макаров» передан Минобороны России
14:16 В стране и мире
Видео
Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области
14:13 В стране и мире
Видео
Кадры пролета сирийского МиГ-29 на сверхнизкой высоте появились в Сети
11:25 В стране и мире
Видео
В «Останкино» открыли мемориальную доску в память о журналистах, погибших при крушении Ту-154
События дня
События дня
Отстранение России от Олимпиады-2018
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В Тольятти девушку два раза подряд сбили разные автобусы Видео
В Тольятти девушку два раза подряд сбили разные автобусы
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Аллигатор спрыгнул на катер с туристами: видео Видео
Аллигатор спрыгнул на катер с туристами: видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны Видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Жители захваченного в Донбассе села взбунтовались против ВСУ: видео Видео
Жители захваченного в Донбассе села взбунтовались против ВСУ: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.