Стелу в честь погибших при крушении Ту-154 открыли в Мытищах

Траурные мероприятия сегодня прошли сразу в нескольких местах: в Москве, в Сочи и на военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

«Мемориал увековечивает замечательных сыновей и дочерей Вооруженных Сил. Они летели в Сирию, чтобы поддержать тех, кто борется с терроризмом. Многие из них уже были в этой стране неоднократно. Победа над террористическими бандами в Сирии является заслугой и наших погибших товарищей. Мы будем их в числе тех, кто пожертвовал жизнью во имя победы над терроризмом. Будем помнить поименно», - сказал на церемонии открытия стелы статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

На кладбище в Мытищи в специальной капсуле был привезен песок, поднятый со дна моря, с того места, где разбился самолет.

В Успенском соборе Новодевичьего монастыря сегодня вспоминают Елизавету Глинку, знаменитую Дорктора Лизу. Глинка спасала детей в горячих точках, рискуя при этом жизнью. В Сирию Доктор Лиза везла гуманитарную помощь.

У телецентра в Останкино была открыта памятная доска, посвященная погибшим в авиакатастрофе журналистам. Среди них - корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент оператора Валерий Ржевский.

Вспоминают жертв катастрофы сегодня и в Адлере. На набережной люди оставляют свечи и бросают их в море. Здесь звучат в записи голоса хора Александрова.