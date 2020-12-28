Вице-премьер Борисов указал на соответствие «Ангары» требованиям МО РФ

Новая ракета «Ангара-А5», пуск которой состоялся в декабре, подтвердила свое соответствие требованиям Министерства обороны РФ, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Характеристики "Ангары" уже соответствуют всем требованиям основного заказчика - Минобороны», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» был выполнен 14 декабря, с космодрома Плесецк в Архангельской области. До этого носитель стартовал только раз - в декабре 2014 года.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.