Шойгу: до конца года в Оренбуржье подготовят инфраструктуру для еще двух «Авангардов»

В позиционном районе Оренбургского соединения РВСН до конца года будет подготовлена инфраструктура для развертывания еще двух ракет комплекса «Авангард». Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В интересах Стратегических ядерных сил введено в строй 597 объектов. В частности, завершено строительство в Калужской области, что позволило в сентябре выполнить целевую задачу по загрузке двух ракет "Ярс" в шахтные пусковые установки. К концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса "Авангард"», - сказал он на селекторном совещании в Минобороны при обсуждении итогов работы военно-строительного комплекса в 2020 году.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.