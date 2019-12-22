Первый опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

К 2022 году будет создан модернизированный вариант российского истребителя-бомбардировщика Су-34. В частности, на нем будет заменена радиолокационная станция.

«В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Су-34», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Также сообщается, что у бомбардировщика будет обновлен навигационный комплекс и улучшится индикация информации в кабине пилотов.

Что же касается бортового радиоэлектронного оборудования на модернизированном Су-34, то, по данным СМИ, самолет получит открытую архитектуру. Ожидается, что это обеспечит возможность устанавливать системы, которые уже были отработаны на других самолетах.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.