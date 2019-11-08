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Сверхманевренный удар: истребитель Су-27 за 60 секунд

Андрей Аркадьев
15:06 08.11.2019
Истребитель Су-27 создан для завоевания господства в воздухе, перехвата воздушных и ударов по наземным и надводным целям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Модификации

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).

Благодаря крайне удачной конструкции планера в Советском Союзе и затем в России на базе Су-27 создано несколько модификаций, которые относятчя в том числе к поколению 4++ и считаются одними из самых современных самолетов в мире.

Одноместный истребитель Су-35 является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С». Обладает продвинутой кабиной летчика с широкоугольным индикатором на фоне лобового стекла, передовыми электрооптическими системами с повышенной дальностью обнаружения и сопровождения воздушных и наземных целей.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.

По сравнению с Су-27 были увеличены полезная нагрузка и запас топлива. Первый полет машина совершила 13 апреля 1990 года, но сложная экономическая ситуация в стране позволила начать производство только в 2008 году.

Тяжелый палубный истребитель Су-33 - палубная версия Су-27, созданная для защиты кораблей ВМФ России от нападения с воздуха, однако благодаря большой боевой нагрузке самолет способен наносить удары как по наземным, так и по надводным целям.

Получил переднее горизонтальное оперение, складные крылья, тормозной гак, новую систему управления оружием. Кроме того, самолет имеет иную механизацию крыла, а также модернизированные двигатели с увеличенной тягой.

В будущем на смену стоящим на вооружении в войсках Су-27 должен прийти истребитель пятого поколения Су-57.

История создания

Машина создавалась как ответ на разработку в США F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon параллельно с легким истребителем МиГ-29. Главными конструкторами Су-27 в разное время были Наум Черняков, Михаил Симонов, Артем Колчин и Алексей Кнышев.

Тактика воздушного боя предусматривала в том числе и ближний маневренный бой, вновь признанный на тот момент основным элементом боевого применения истребителя.

Первый полет прототипа состоялся в 1977 году. В 1982 году самолеты начали поступать в авиационные части, с 1985 года началась их эксплуатация. Производство самолета было налажено на 126-м заводе в г. Комсомольске-на-Амуре (КнААПО им. Гагарина).

Отметим, что официально самолет был принят на вооружение в 1990 году, после того как были устранены все недостатки, выявленные на испытаниях, однако к этому моменту самолеты уже пять лет находились на эксплуатации в частях. Принятые на вооружение истребители получили обозначение Су-27С (серийный) и Су-27П (перехватчик).

Интересные факты

- Фигура высшего пилотажа «кобра Пугачева» впервые была выполнена именно на Су-27. При этом она была выполнена летчиком-испытателем Игорем Волком, однако широкую популярность получила после того, как летчик-испытатель Виктор Пугачев продемонстрировал возможности самолета на Ле-Бурже в 1989 году. Именно тогда за ней закрепилось это название.

- Долгое время на истребителях Су-27 выступала пилотажная группа «Русские витязи». Позже летчики получили самолеты Су-30СМ и Су-35.

- Для изготовления Су-27 не использовались композитные материалы, зато 30% планера и консолей изготовлены из титана.

- В США два Су-27 принадлежат частным лицам.

- Визуально Су-27 можно отличить по одноколесной передней стойке шасси (кроме Су-27К), визиру оптико-локационной станции (Су-27СМ, Су-27СМ3). Кроме того, у Су-35 нет выдвижного тормозного щитка за кабиной и чуть уменьшена площадь вертикального оперения, а Су-30 (кроме версии Су-30МК) имеет переднее горизонтальное оперение, которое отсутствует на Су-27УБ.

Характеристики

Длина крыла: 14,70 м; длина самолета: 21,935 м; масса пустого: 16300 кг; нормальная взлетная - 22500 кг; максимальная взлетная - 30000 кг; бесфорсажная тяга: 2 х 74,53 кН; форсажная: 2 х 122,58 кН; максимальная скорость: 2500 км/ч (М=2,35); практический потолок: 18500 м; динамический потолок: 24000 м; практическая дальность: 3680 км (на высоте); вооружение: 30-мм пушка ГШ-301 (150 патронов), до 6 УР класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27ЭР1, Р-27ЭТ1, Р-27ЭТЕ и Р-27ЭРЕ, до 4 УР малой дальности Р-73 с тепловым ГСН. Боевая нагрузка: 6000 кг на 10 узлах подвески.

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