Новое вооружение и «беспарашютное десантирование»: какие задачи стоят перед ВДВ в 2021 году

В 2020 году в Воздушно-десантные войска поступило порядка 400 новых и модернизированных образцов вооружения и техники, а также более 22 тысяч средств десантирования и парашютных систем. Как рассказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Анатолий Концевой, это позволило довести оснащенность войск современными образцами до показателя более 72%.

В этом году, заявил заместитель командующего «Красной звезде», согласно Государственному оборонному заказу спланирована поставка в войска двух комплектов боевых машин БМД-4М. Таким образом, количество десантно-штурмовых (парашютно-десантных) батальонов в войсках, оснащенных БМД-4М, возрастет до 12.

«Кроме того, на вооружение поступят более 250 единиц современных и модернизированных образцов вооружения и техники и более 10 тысяч средств десантирования. А в целях эффективного освоения современного вооружения, военной и специальной техники будет организована и осуществлена поставка в войска новых динамических тренажеров», - рассказал Анатолий Концевой.

По словам генерал-майора, поиск новых форм и методов обучения десантников не прекращается ни на минуту. В этом году в программу обучения военных будет введен новый раздел воздушно-десантной подготовки - «беспарашютное десантирование». Здесь от десантника требуется умение десантироваться из вертолетов на специальных спусковых устройствах и канатах в режиме зависания на высоте 20–30 метров, что требует не меньших навыков и смелости, чем прыжок с парашютом.

Как рассказал заместитель командующего ВДВ, данный способ десантирования был успешно опробован на учениях «Центр-2019» и «Кавказ-2020» и был признан перспективным направлением развития учебной подготовки.

«На занятиях особое внимание уделяется отработке правил отделения от воздушного судна и группировке тела в момент отделения, выработке у десантников чувства времени и высоты при падении в воздухе, отработке правил приземления на препятствия, действиям парашютиста при непреднамеренном снижении на воду, а также применении запасного парашюта. Цель подобных занятий - добиться, чтобы все элементы прыжка с парашютом каждый десантник выполнял правильно и уверенно. И главное - автоматически, одновременно ориентируясь в воздухе по местным предметам на земле», - пояснил генерал-майор.

Все подразделения специального назначения и части разведывательных подразделений ВДВ совершают прыжки с парашютными системами специального назначения «Арбалет-2».