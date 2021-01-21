Сквозь минные поля и горящие заграждения: кадры учений инженерных войск по захвату здания в Приморском крае

Для военных инженеров непроходимых путей нет. Даже среди руин с помощью тяжелой техники они возводят дорогу.

Не только возводить и обезвреживать, но и выполнять любые боевые задачи. По легенде, колонна инженерного подразделения наткнулась на захваченную условным противником базу - поступила команда уничтожить живую силу и захватить пост.

Главная особенность инженерно-штурмового отряда - это использование взрывчатки на всех этапах спецоперации. Вот как и сейчас при захвате здания. Именно поэтому для этих ребят нет закрытых дверей. Они могут организовать себе проход даже в глухой стене. Саперы укладывают так называемое взрывное одеяло на замурованный проход и удаляются на безопасное расстояние.

Силой взрыва условный противник явно обескуражен. Для точности - зачистка второго этажа с помощью пятиметрового гарпуна со взрывчаткой на крючке.

При желании вообще бы могли все здание сровнять с землей, но задача захватить - поэтому в основном в ход идет слабая взрывчатка и стрелковое оружие.

Задача командования выполнена. Инженерно-штурмовой отряд поднимает флаг над захваченным зданием.

Тем временем в части инженерных войск не прекращаются тренировки. Военные кинологи учат собак искать взрывчатку и преодолевать препятствия.

Многие животные, вот как этот самец овчарки по кличке Верный, уже участвовали в реальных боевых действиях, где своим нюхом спасали жизни.

«Учим поиску взрывчатых веществ. Учимся преодолевать препятствия. Чтобы собаки умели работать среди поваленных деревьев, в заброшенных зданиях. Могут работать везде. С чем работать? Тротил, гексоген. Любые взрывчатые вещества», - отметил Андрей Сушков, военный кинолог, командир отделения.

Практически ни одна боевая задача сегодня не может быть выполнена без участия инженерных войск. Особенно там, где используются последние технические разработки и бесконтактные взрывные устройства.