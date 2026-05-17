Саперы показали образцы обезвреженных вражеских мин и БПЛА в Курской области

Военнослужащие также показали образцы формы одежды и специализированной техники, используемой для разминирования и обеспечения безопасности.
17-05-2026 05:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады в составе группировки войск «Север» показали образцы вражеских мин и БПЛА, обнаруженных и обезвреженных на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры обезвреженных на территории Курской области боеприпасов ВСУ», - сказано в материале.

Кроме этого, они показали образцы формы одежды и специализированной техники. Инженерные подразделения используют ее для выполнения задач по разминированию и обеспечению безопасности.

В военном ведомстве ранее сообщили, что военнослужащие подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели памятные церемонии у воинских мемориалов в Курской области в честь Дня Победы. Торжественные мероприятия прошли при участии представителей местной администрации и жителей региона.

Участники возложили венки и цветы, а также почтили минутой молчания павших героев. Кроме того, отличившимся военнослужащим корпуса вручили государственные и ведомственные награды.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #Курская область #мины #обнаружение #обезвреживание
