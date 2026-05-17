Бойцы-танкисты провели урок мужества в одной из школ Донецка

Ученикам раздали георгиевские ленточки и рассказали о героях специальной военной операции, которые и сегодня выполняют боевые задачи, проявляя мужество и отвагу.
17-05-2026 06:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие группировки войск «Центр» провели урок мужества для школьников из Донецка. Для этого бойцы 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии пришли в гости к ученикам младших классов. Также военнослужащие группировки приняли участие в торжественной линейке.

После построения на улице, бойцы продолжили общение с детьми в неформальной обстановке в классе. Ученикам раздали георгиевские ленточки - символ памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Школьникам рассказали о героях своего подразделения, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, проявляя мужество и отвагу.

Урок мужества вызвал живой отклик у детей. Они с интересом слушали рассказы бойцов, задавали вопросы и благодарили военнослужащих за их службу. Такие встречи помогают сохранять связь поколений и воспитывать в молодежи уважение к защитникам Отечества.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Донецк #ВС РФ #школа #дети #урок мужества
