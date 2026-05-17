МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Патриарх Кирилл передал в 3-ю армию икону Луганской Божией матери

Патриарх Кирилл передал икону Божией Матери командующему 3-й общевойсковой армией генерал-лейтенанту Игорю Кузьменкову в Главном храме ВС РФ.
17-05-2026 07:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцам 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск доставили икону Луганской Божией матери, подаренную Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом рассказали в Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, церемония передачи святыни прошла в Главном храме ВС РФ. Патриарх Кирилл передал икону Божией Матери командующему 3-й общевойсковой армией генерал-лейтенанту Игорю Кузьменкову.

После получения иконы, военное духовенство и органы военно-политической работы 3-й армии организовали доставку иконы в зону спецоперации. Икону возили на позиции частей и подразделений. При этом проводились службы и молебны для верующих военнослужащих.

«В течение дня мы посещаем несколько подразделений для того, чтобы каждый из бойцов мог приложиться, помолиться», - рассказал протоиерей Дмитрий Скидаленко.

Протоиерей, сопровождавший икону во время поездок по воинским частям, отметил, что было необходимо предоставить возможность как можно большему количеству верующих военнослужащих получить помощь Божию, заступничество и покров Божией матери. Не только для себя и своих близких, подчеркнул он, но и для своего подразделения, для укрепления духа и стойкости всех наших воинов.

Ранее Минобороны России показало кадры первого воздушного крестного хода, который провели вдоль полосы действий группировки «Запад» в Харьковской области. На борту вертолета Ми-8 находилась икона Небесного покровителя Архистратига Михаила. Помощник командира 27-й омсбр по работе с верующими военнослужащими иерей Алексей Бурцев совершил молебное пение о даровании Победы. Также в событии участвовал замкомандира 27-ой омсбр по военно-политической работе с позывным «Заря».

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #патриарх Кирилл #религия #вера #Русская Православная церковь #Главный храм ВС РФ #икона #Южная группировка войск #военный священник #3-я общевойсковая армия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 