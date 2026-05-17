Патриарх Кирилл передал в 3-ю армию икону Луганской Божией матери

Бойцам 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск доставили икону Луганской Божией матери, подаренную Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом рассказали в Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, церемония передачи святыни прошла в Главном храме ВС РФ. Патриарх Кирилл передал икону Божией Матери командующему 3-й общевойсковой армией генерал-лейтенанту Игорю Кузьменкову.

После получения иконы, военное духовенство и органы военно-политической работы 3-й армии организовали доставку иконы в зону спецоперации. Икону возили на позиции частей и подразделений. При этом проводились службы и молебны для верующих военнослужащих.

«В течение дня мы посещаем несколько подразделений для того, чтобы каждый из бойцов мог приложиться, помолиться», - рассказал протоиерей Дмитрий Скидаленко.

Протоиерей, сопровождавший икону во время поездок по воинским частям, отметил, что было необходимо предоставить возможность как можно большему количеству верующих военнослужащих получить помощь Божию, заступничество и покров Божией матери. Не только для себя и своих близких, подчеркнул он, но и для своего подразделения, для укрепления духа и стойкости всех наших воинов.

Ранее Минобороны России показало кадры первого воздушного крестного хода, который провели вдоль полосы действий группировки «Запад» в Харьковской области. На борту вертолета Ми-8 находилась икона Небесного покровителя Архистратига Михаила. Помощник командира 27-й омсбр по работе с верующими военнослужащими иерей Алексей Бурцев совершил молебное пение о даровании Победы. Также в событии участвовал замкомандира 27-ой омсбр по военно-политической работе с позывным «Заря».

