Число сбитых за ночь над Россией беспилотников превысило 550

Атака коснулась 16 регионов.
17-05-2026 07:50
© Фото: Минобороны России

С 22:00 по московскому времени 16 мая и до 7:00 17 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 556 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Такие данные привело Минобороны России.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Во время налета беспилотников на Москву пострадали 12 человек, в основном строители у проходной МНПЗ, сообщил Сергей Собянин. Повреждены три жилых дома. Технология завода не нарушена. ПВО сбило в столичном регионе более 120 БПЛА за сутки.

Три человека погибли и еще несколько пострадали при массированной атаке беспилотников в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В микрорайоне Старбеево в Химках дрон попал в частный дом. Погибла женщина, а еще один человек оказался под завалами. В деревне Погорелки в Мытищах двое мужчин стали жертвами удара по строящемуся дому.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

 

#армия #Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники #ВСУ
