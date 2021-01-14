Действия в горах: артиллеристы ЦВО уничтожили лагерь «противника» в Тыве

Артиллеристы горного мотострелкового соединения 41-й армии ЦВО, расположенного в Тыве, провели учение, в ходе которого был обнаружен и уничтожен условный противник в горах. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Учение началось с разведки беспилотниками - военнослужащие запустили свои аппараты над горами, после чего определили местонахождение замаскированного лагеря условного противника. Это удалось сделать с трехкилометровой высоты - во многом благодаря применению камер теплового видения.

Полученные разведданные в режиме реального времени поступили в командный пункт. Было принято решение на уничтожение целей артиллерийским огнем. Его реализовали при помощи САУ «Нона-СВК». После чего дело довершили мотострелки, быстро преодолевшие горный хребет и уничтожившие остатки условного противника при помощи стрелкового оружия и вооружения своих БМП.

В деле были задействованы около 500 бойцов и более 40 единиц техники.