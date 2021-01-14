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Действия в горах: артиллеристы ЦВО уничтожили лагерь «противника» в Тыве

Тимур Шерзад
17:11 14.01.2021
Определить местонахождение удалось с трехкилометровой высоты благодаря камерам теплового видения. 
Действия в горах: артиллеристы ЦВО уничтожили лагерь «противника» в Тыве
© Фото: Министерство обороны России
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Артиллеристы горного мотострелкового соединения 41-й армии ЦВО, расположенного в Тыве, провели учение, в ходе которого был обнаружен и уничтожен условный противник в горах. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. 

Учение началось с разведки беспилотниками - военнослужащие запустили свои аппараты над горами, после чего определили местонахождение замаскированного лагеря условного противника. Это удалось сделать с трехкилометровой высоты - во многом благодаря применению камер теплового видения. 

Полученные разведданные в режиме реального времени поступили в командный пункт. Было принято решение на уничтожение целей артиллерийским огнем. Его реализовали при помощи САУ «Нона-СВК». После чего дело довершили мотострелки, быстро преодолевшие горный хребет и уничтожившие остатки условного противника при помощи стрелкового оружия и вооружения своих БМП. 

В деле были задействованы около 500 бойцов и более 40 единиц техники. 

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