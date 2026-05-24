Робот «Импульс» подтвердил свою эффективность в зоне СВО

Наземные роботы «Импульс» подтвердили свою эффективность в зоне СВО. Об этом сообщает Ростех и делится кадрами работы робототехнических комплексов.

Корпорация подчеркивает, что «Импульсом» можно управлять как по каналу радиосвязи, так и с использованием оптоволокна. Универсальные комплексы могут выполнять задачи в режиме полной автономности - они умеют ездить по намеченным на электронной карте точкам.

«На передовой используются роботы огневой поддержки “Импульс БМ-А” с устанавливаемыми в специальные модули автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, а также роботы-логисты “Импульс-М”», - говорится в сообщении.

Военнослужащие ВС РФ отмечают «живучесть» наземных роботов в боевых условиях. По словам бойцов, «Импульс» выдерживает попадание осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия. Самым существенным преимуществом комплекса считается высокая проходимость за счет гусеничного шасси.

«У комплексов внушительная грузоподъемность - перевозят на себе до 500 килограммов в горку 30 градусов и везут до тонны по ровной поверхности. Также могут буксировать до полутора тонн. Более того, в качестве тягача тащат за собой гаубицу Д-30, которая весит больше трех тонн», - подчеркивается в сообщении.

