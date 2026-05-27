Моисеев открыл выставку в честь 330-летия ВМФ России в Санкт-Петербурге

Главком подчеркнул, что история Военно-морского флота нашей страны неразрывно связана именно с Петербургом.
27-05-2026 13:52
Главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев открыл выставку, посвященную 330-летию Военно-морского флота и 120-летию подводного. Это произошло в Президентской библиотеке в городе Санкт-Петербург. 

«Военно-морской флот был и остается одним из основ государственности России. Он, несомненно, вносит вклад в обеспечение военной безопасности», - заявил Моисеев. 

Он подчеркнул, что история российского военного флота тесно связана именно с Петербургом. Задача выставки - познакомить молодое поколение с историей становления отечественного ВМФ.

Ранее сообщалось, что Александр Моисеев вручил награды подводникам в Кронштадте. В своей речи главком подчеркнул, что они высокопрофессионально выполняли задачи специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Санкт-Петербург #Александр Моисеев
