Моисеев открыл выставку в честь 330-летия ВМФ России в Санкт-Петербурге

Главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев открыл выставку, посвященную 330-летию Военно-морского флота и 120-летию подводного. Это произошло в Президентской библиотеке в городе Санкт-Петербург.

«Военно-морской флот был и остается одним из основ государственности России. Он, несомненно, вносит вклад в обеспечение военной безопасности», - заявил Моисеев.

Он подчеркнул, что история российского военного флота тесно связана именно с Петербургом. Задача выставки - познакомить молодое поколение с историей становления отечественного ВМФ.

Ранее сообщалось, что Александр Моисеев вручил награды подводникам в Кронштадте. В своей речи главком подчеркнул, что они высокопрофессионально выполняли задачи специальной военной операции.

