Горемыкин вручил награды военнослужащим группировки войск «Южная»

Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды в ходе рабочей поездки в группировку.
26-05-2026 12:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим «Южной» группировки войск. Об этом сообщило МО РФ. 

Отмечено, что военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой  бригады получили как государственные, так и ведомственные награды. Среди них - ордена Мужества, а также медали Суворова, Жукова, «За отвагу» и «За храбрость». 

Также Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова. Он поблагодарил их за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции. 

Ранее сообщалось, что Виктор Горемыкин вручил награды участникам спецоперации в госпитале имени Мандрыка. Также были вручены ведомственные медали медицинскому персоналу госпиталя. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #награды #Виктор Горемыкин #Группировка Южная
