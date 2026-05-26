Горемыкин вручил награды военнослужащим группировки войск «Южная»

Заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим «Южной» группировки войск. Об этом сообщило МО РФ.

Отмечено, что военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады получили как государственные, так и ведомственные награды. Среди них - ордена Мужества, а также медали Суворова, Жукова, «За отвагу» и «За храбрость».

Также Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова. Он поблагодарил их за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Виктор Горемыкин вручил награды участникам спецоперации в госпитале имени Мандрыка. Также были вручены ведомственные медали медицинскому персоналу госпиталя.

