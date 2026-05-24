В Уссурийске прошла церемония вручения ордена Кутузова военнослужащим 83-й бригады

Орден прикрепили к знамени 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
27-05-2026 17:27
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации, 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду наградили орденом Кутузова. Почетное звание присвоено указом президента России Владимира Путина.

«Сейчас десантник - это такой человек, который многогранен во всем, начиная от штурмовых мероприятий и заканчивая проведением разведки, что в небе, что на земле. Десантник - многофункциональный военнослужащий, который способен на выполнение абсолютно любых задач», - заявил командир десантно-штурмовой роты Яшар Рыжаков.

Торжественная церемония прошла в Уссурийске. К Георгиевскому знамени воинской части прикрепили орден Кутузова. В 2015 году бригаде присвоили почетное наименование «гвардейская», а в апреле 2025 года она была награждена орденом Суворова.

Военнослужащие соединения получили награды за участие в освобождении Курской области. Десантники каждый день выполняют боевые задачи на самых сложных участках проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #уссурийск #орден кутузова #83-я бригада
