В небе над российскими регионами сбили 140 дронов за ночь

Силы ПВО сбили за ночь 140 беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о периоде с 20.00 мск 26 мая до 07.00 мск 27 мая. Отмечается, что БПЛА были самолетного типа.

Беспилотные летательные аппараты сбили в небе над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями. Также средства противовоздушной обороны перехватили дроны противника над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Днем ранее над российскими регионами за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников. Дроны были сбиты в шести российских регионах.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.