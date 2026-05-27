В небе над российскими регионами сбили 140 дронов за ночь

Перехват вражеских беспилотников осуществлялся с 20.00 мск 26 мая до 07.00 мск 27 мая.
27-05-2026 07:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО сбили за ночь 140 беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о периоде с 20.00 мск 26 мая до 07.00 мск 27 мая. Отмечается, что БПЛА были самолетного типа.

Беспилотные летательные аппараты сбили в небе над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями. Также средства противовоздушной обороны перехватили дроны противника над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Днем ранее над российскими регионами за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников. Дроны были сбиты в шести российских регионах.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #Перехват БПЛА #российские регионы
