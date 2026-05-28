Экипажи катеров «Грачонок» отразили атаку условного противника на Камчатке

На Камчатке противодиверсионные катера «Грачонок» Тихоокеанского флота отработали противодействие морским угрозам. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Авачинском заливе экипажи катеров отряда противодействия диверсионным силам и средствам бригады кораблей охраны водного района ТОФ успешно провели учение. По его условиям в качестве средств нападения «противником» использовались морские мины и безэкипажные катера, ударные FPV-дроны и подводные боевые пловцы, действующие в составе диверсионной группы.

В ходе учения моряки-тихоокеанцы должны были найти и уничтожить средства нападения на подходе к местам базирования кораблей ТОФ и отразить условную диверсионную группу. Осуществлялись двусторонние тренировки. Так, экипажи катеров «Грачонок» отражали атаки FPV-дронов. Операторы беспилотников отряда, выполняя роль условного противника, обнаруживали катера и пытались их поразить.

Для отражения атак надводных и воздушных дронов использовали крупнокалиберные пулеметы, гладкоствольное оружие и средства РЭБ. Чтобы нейтрализовать боевых пловцов условного противника применялись ручные противодиверсионные гранатометы ДП-61 и гранатометный комплекс ДП-65 на дистанционном управлении.

Благодаря регулярным тренировкам экипажи совершенствуют навыки обнаружения и сопровождения целей. Моряки отрабатывают слаженность действий, учатся быстро принимать решения.

В учении приняло участие три противодиверсионных катера. Специалисты отряда ПДСС выполняли задачи в условиях, которые были максимально приближены к боевым. Результаты учений подтвердили готовность моряков к выполнению задач по защите баз и акваторий.

Ранее в Минобороны сообщили, как в Японском море экипажи ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил ТОФ выполнили стрельбу крылатыми ракетами «Москит». Уточняется, что группа в составе двух катеров - Р-14 и Р-20 - нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту-мишени. Он имитировал боевой корабль противника. Цель, которая находилась на расстоянии более 100 километров, была поражена прямым попаданием двух крылатых ракет.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.