Студент ВГЛТУ взял академический отпуск, чтобы служить в войсках БпС

По словам молодого человека, решение было добровольным и связано в том числе с ситуацией в родном Воронеже, который регулярно подвергается атакам украинских беспилотников.
26-05-2026 11:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Студент Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков взял академический отпуск на третьем курсе и подписал контракт с Минобороны России для службы в войсках беспилотных систем. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Во время обучения для себя решил так: если не мы, то кто будет заниматься противодействием атакам беспилотников противника?» - рассказал Иван.

Сейчас студент проходит подготовку в подразделении по борьбе с БПЛА. Обучение началось с теоретического курса, где изучались устройство дронов и основы управления, после чего военнослужащие приступили к практическим занятиям и первым запускам беспилотников.

Иван отметил, что в процессе подготовки большую помощь оказывают инструкторы, которые сопровождают и после завершения обучения. По его словам, при необходимости они продолжают консультировать бойцов и помогают разбирать сложные ситуации.

После окончания службы Щербаков планирует вернуться в университет и завершить обучение по гражданской специальности.

В Минобороны напомнили, что контракт для службы в войсках беспилотных систем заключается сроком от одного года. Для студентов предусмотрены отдельные меры поддержки и льготы со стороны ведомства и образовательных учреждений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #студенты #войска бпс #ВГЛТУ
