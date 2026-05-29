«Град» уничтожил украинских дроноводов на Добропольском направлении

Артиллеристы поразили вражеские расчеты 122-миллиметровыми реактивными снарядами.
29-05-2026 17:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских дроноводов на Добропольском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр».

«Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в назначенный район, оперативно развернули боевую машину из походного положения в боевое и выполнили залп 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами по выявленным позициям противника», - говорится в сообщении.

Разведка подтвердила успешность залпа. После этого расчет убыл в укрытие, чтобы пополнить боекомплект и встать на боевое дежурство. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что результатом стрельбы стало уничтожение не только украинских боевиков, но и подготовленных к вылету беспилотников противника различных типов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #Град #группировка «Центр» #добропольское направление
