Силы ПВО за ночь уничтожили 208 дронов над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 208 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Перехват вражеских дронов происходил с 20.00 мск 28 мая до 07.00 мск 29 мая. Известно, что БПЛА противника были самолетного типа.

Беспилотники сбили в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областями и Краснодарским краем. Также средства ПВО перехватили вражеские беспилотные летательные аппараты над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Напомним, прошлой ночью, с 27 на 28 мая, было перехвачено 62 украинских дрона над территорией России. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями, а также над Крымом и Азовским морем.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.