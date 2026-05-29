Силы ПВО за ночь уничтожили 208 дронов над регионами России

Перехват БПЛА осуществлялся с 20.00 мск 28 мая до 07.00 мск 29 мая.
29-05-2026 07:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силы ПВО за ночь сбили 208 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Перехват вражеских дронов происходил с 20.00 мск 28 мая до 07.00 мск 29 мая. Известно, что БПЛА противника были самолетного типа.

Беспилотники сбили в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областями и Краснодарским краем. Также средства ПВО перехватили вражеские беспилотные летательные аппараты над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Напомним, прошлой ночью, с 27 на 28 мая, было перехвачено 62 украинских дрона над территорией России. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями, а также над Крымом и Азовским морем.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #пво #бпла #дроны #российские регионы
