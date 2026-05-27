МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры боев за Гранов в Харьковской области

Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Север».
27-05-2026 12:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с эпизодами боев за населенный пункт Гранов на территории Харьковской области. Его взяли штурмовые группы 11-й танковой бригады группировки войск «Север».

Вначале артиллеристы и дроноводы подавили огневые точки противника. Затем штурмовики, используя сумерки, зашли в село. Они закрепились на окраине и приступили к зачистке вражеских укреплений, которые занимали боевики украинской мотопехотной бригады. Российские штурмовые группы выдавили противника за пределы населенного пункта, после этого приступили к зачистке зданий и подвалов. 

В российском оборонном ведомстве напомнили, что Гранов находится на левом берегу реки Лопань. Подчеркнуто, что установление контроля над населенным пунктом не только расширило полосу безопасности на территории Харьковской области. Это создает условия для дальнейшего наступления российских войск в направлении логистического центра врага в районе села Казачья Лопань. 

Создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях продолжается, отметили в МО РФ. Войска продвигаются вперед ежесуточно, враг оттесняется от государственной границы. Это необходимо для обеспечения безопасности мирного населения. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #группировка "север" #Гранов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 