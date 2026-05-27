Минобороны России показало видео с эпизодами боев за населенный пункт Гранов на территории Харьковской области. Его взяли штурмовые группы 11-й танковой бригады группировки войск «Север».

Вначале артиллеристы и дроноводы подавили огневые точки противника. Затем штурмовики, используя сумерки, зашли в село. Они закрепились на окраине и приступили к зачистке вражеских укреплений, которые занимали боевики украинской мотопехотной бригады. Российские штурмовые группы выдавили противника за пределы населенного пункта, после этого приступили к зачистке зданий и подвалов.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что Гранов находится на левом берегу реки Лопань. Подчеркнуто, что установление контроля над населенным пунктом не только расширило полосу безопасности на территории Харьковской области. Это создает условия для дальнейшего наступления российских войск в направлении логистического центра врага в районе села Казачья Лопань.

Создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях продолжается, отметили в МО РФ. Войска продвигаются вперед ежесуточно, враг оттесняется от государственной границы. Это необходимо для обеспечения безопасности мирного населения.

