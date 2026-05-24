Расчеты «Акаций» ликвидировали дроноводов ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских операторов беспилотных летательных аппаратов. Это сделали расчеты самоходок «Акация».
Замаскированные позиции дроноводов врага обнаружил расчет российского беспилотника. Противник выдал себя выносными антеннами связи и ретрансляторами.
Артиллеристы, получив координаты, открыли огонь 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Результат - разрушение антенн, укрытий и наземных станций управления врага. Живая сила тоже была ликвидирована. Успешная стрельба расчетов снизила возможности неприятеля по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов на направлении.
Ранее сообщалось, что расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил укрепления опорного пункта ВСУ. В тот раз удар наносился на Добропольском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»