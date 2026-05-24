Расчеты «Акаций» ликвидировали дроноводов ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы нанесли огневое поражение с закрытых огневых позиций 152-миллиметровыми снарядами.
28-05-2026 18:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских операторов беспилотных летательных аппаратов. Это сделали расчеты самоходок «Акация». 

Замаскированные позиции дроноводов врага обнаружил расчет российского беспилотника. Противник выдал себя выносными антеннами связи и ретрансляторами. 

Артиллеристы, получив координаты, открыли огонь 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Результат - разрушение антенн, укрытий и наземных станций управления врага. Живая сила тоже была ликвидирована. Успешная стрельба расчетов снизила возможности неприятеля по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов на направлении. 

Ранее сообщалось, что расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил укрепления опорного пункта ВСУ. В тот раз удар наносился на Добропольском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Акация #САУ #запорожская область
