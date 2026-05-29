Минобороны России сообщило об освобождении четырех населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции за сутки ведения боевых действий.

Группировка войск «Север» освободила два населенных пункта - это Бударки и Караичное. Они находятся на территории Харьковской области. Всего за неделю ведения боевых действий в зоне ответственности группировки враг потерял более 1 245 боевиков.

Один населенный пункт - Новоподгородное - освободили подразделения группировки войск «Центр». Уточняется, что он находится на территории Днепропетровской области. За неделю ведения боевых действий в зоне ответственности этой группировки противник лишился свыше 2 250 боевиков ВСУ.

Также сообщается, что военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Лесное. Он находится в Днепропетровской области. Сообщается, что за неделю вооруженные формирования Украины в зоне ответственности группировки потеряли более 1 970 военнослужащих.

