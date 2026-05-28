В Челябинской области завершилась подготовка подразделения БпС

Военнослужащие ЦВО прошли программу как по коптерному, так и по самолетному типу беспилотников.
28-05-2026 14:50
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Около 100 часов за симуляторами провел каждый оператор БПЛА перед первым вылетом. После многочисленных занятий по теории и практике подразделение войск беспилотных систем завершает подготовку на полигоне в Челябинской области.

Военнослужащие ЦВО прошли программу по боевому применению БПЛА как самолетного, так и коптерного типа. Отмечено, что бойцы освоили управление и настройку оборудования, а также организацию пунктов управления беспилотниками.

«Ничего трудного не было, инструкторы все доходчиво объяснили, с первых дней с нами занимались, сразу все понятно. Если что-то где-то не улавливаешь, можно в любой момент подойти, расскажут все, объяснят все доходчиво», - поделился командир расчета ударного БПЛА Александр Петин.

Он добавил, что тренировки проходят в условиях, приближенных к реальным. Военнослужащие применяют специальные приборы, просматривают «коридоры», наблюдая, где кто летает и как облететь возможную опасность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #цво #бпла #Челябинская область #бпс
