В Челябинской области завершилась подготовка подразделения БпС

Около 100 часов за симуляторами провел каждый оператор БПЛА перед первым вылетом. После многочисленных занятий по теории и практике подразделение войск беспилотных систем завершает подготовку на полигоне в Челябинской области.

Военнослужащие ЦВО прошли программу по боевому применению БПЛА как самолетного, так и коптерного типа. Отмечено, что бойцы освоили управление и настройку оборудования, а также организацию пунктов управления беспилотниками.

«Ничего трудного не было, инструкторы все доходчиво объяснили, с первых дней с нами занимались, сразу все понятно. Если что-то где-то не улавливаешь, можно в любой момент подойти, расскажут все, объяснят все доходчиво», - поделился командир расчета ударного БПЛА Александр Петин.

Он добавил, что тренировки проходят в условиях, приближенных к реальным. Военнослужащие применяют специальные приборы, просматривают «коридоры», наблюдая, где кто летает и как облететь возможную опасность.

