Российские войска установили контроль над Нововасилевкой в зоне СВО

Населенный пункт Нововасилевка находится на территории Харьковской области.
28-05-2026 12:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка. Он находится на территории Харьковской области, уточнили в МО РФ. 

Отмечено, что за сутки в зоне ответственности группировки удалось нанести огневое поражение подразделениям восьми украинских бригад. Это произошло в Сумской и Харьковской областях. 

Российское оборонное ведомство добавило, что за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности «Севера» враг потерял до 185 боевиков. Еще противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей и одного артиллерийского орудия.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Гранов на территории Харьковской области. Контроль над ним установили штурмовые группы 11-й танковой бригады группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #группировка "север" #Нововасилевка
