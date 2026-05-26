Цивилева обратилась к воспитанницам Пансиона МО РФ в честь последнего звонка

Анна Цивилева подчеркнула важность упорного труда для успеха в жизни.
26-05-2026 17:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Последний звонок прозвенел для воспитанниц третьего выпуска Санкт-Петербургского пансиона. За годы обучения 70 выпускниц стали гордостью учебного заведения, достигнув выдающихся успехов в науке, творчестве, спорте и общественной жизни. С поздравлением и напутствием к воспитанницам пансиона обратилась статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

«Каждая из вас внесла свой неповторимый вклад в историю и традиции пансиона, вы научились быть стойкими, ответственными, целеустремленными и верными своим принципам, пусть эти качества останутся опорой на пути к большим целям», - сказала Цивилева. 

Она напомнила девушкам, что великие успехи рождаются благодаря упорному труду, стойкости духа, а также жажде знаний. 

Ранее Цивилева поздравила женщин-военнослужащих с Днем медсестры. Также заместитель министра обороны России вручила военным медсестрам медали «За помощь и милосердие».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #последний звонок #Анна Цивилева #Пансион воспитанниц Минобороны России
