Цивилева обратилась к воспитанницам Пансиона МО РФ в честь последнего звонка

Последний звонок прозвенел для воспитанниц третьего выпуска Санкт-Петербургского пансиона. За годы обучения 70 выпускниц стали гордостью учебного заведения, достигнув выдающихся успехов в науке, творчестве, спорте и общественной жизни. С поздравлением и напутствием к воспитанницам пансиона обратилась статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

«Каждая из вас внесла свой неповторимый вклад в историю и традиции пансиона, вы научились быть стойкими, ответственными, целеустремленными и верными своим принципам, пусть эти качества останутся опорой на пути к большим целям», - сказала Цивилева.

Она напомнила девушкам, что великие успехи рождаются благодаря упорному труду, стойкости духа, а также жажде знаний.

Ранее Цивилева поздравила женщин-военнослужащих с Днем медсестры. Также заместитель министра обороны России вручила военным медсестрам медали «За помощь и милосердие».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.