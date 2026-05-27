Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Воздвижевки

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге, проявленные мужество и героизм.
27-05-2026 16:06
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу двух бригад, участвовавших в освобождении населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области. Речь идет о 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде и 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.

В своем обращении к морским пехотинцам глава ведомства подчеркнул, что воины-тихоокеанцы сегодня достойно продолжают дело поколений победителей, отстоявших свободу Родины.

«Каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери», - сказано в поздравительной телеграмме 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.

В телеграмме, адресованной 39-й отдельной гвардейской бригаде, Белоусов указал, что военнослужащие соединения проявляют храбрость и отвагу в ходе освободительных боев на Запорожском направлении. По его словам, мужество личного состава позволяет успешно выполнять боевые задачи и вносит огромный вклад в общее продвижение группировки войск.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность присяге, проявленные мужество и героизм, выразив уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Андрей Белоусов #группировка восток #воздвижевка
