Экипаж МРК «Град» выполнил учебные стрельбы в Балтийском море

Экипаж малого ракетного корабля «Град» провел учение по защите от малоразмерных целей в Балтийском море. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что в рамках выхода в море личный состав отработал огневое поражение надводной цели. Также моряки провели комплекс мероприятий по борьбе за живучесть корабля.

На морском полигоне экипаж «Града» осуществил практические стрельбы из штатного стрелкового вооружения. Огнем из 14,5-мм морской тумбовой пулеметной установки был уничтожен макет безэкипажного катера. Он имитировал средства надводного нападения условного противника.

Моряки Балтийского флота выполнили все поставленные задачи в полном объеме. Экипаж малого ракетного корабля подтвердил высокий уровень боевой выучки. Моряки продемонстрировали готовность к эффективному применению штатного вооружения и способность к слаженным действиям в аварийных условиях.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказывал, как на «Граде» проводили учения по отражению беспилотников и безэкипажных катеров огнем зенитных артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов. Затем на малом ракетном корабле провели тренировку по нанесению ракетных ударов. Экипаж учится отрабатывать весь алгоритм действий, чтобы подготовиться к реальной боевой работе. Малый ракетный корабль решает широкий спектр задач. Его главная ударная сила - крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны. Их официальное назначение - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.