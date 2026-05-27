ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Гранов и освободили Воздвижевку

Гранов находится на территории Харьковской области, а Воздвижевка - в Запорожской.
27-05-2026 12:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об установлении контроля над населенным пунктом Гранов, а также об освобождении Воздвижевки в зоне проведения специальной военной операции. 

Уточняется, что контроль над населенным пунктом Гранов установили подразделения группировки войск «Север». Он находится на территории Харьковской области. Всего же в зоне ответственности группировки за сутки противник потерял более 165 военнослужащих, автомобили, орудие и станцию РЭБ.

Воздвижевка находится в Запорожской области. Ее освободили военнослужащие из состава группировки «Восток». При этом в зоне ответственности группировки за сутки ведения боевых действий враг потерял до 285 боевиков. Также противник лишился трех боевых бронированных машин и семи автомобилей.

Помимо этого, российское оборонное ведомство сообщило о нанесении огневого поражения предприятию украинского военно-промышленного комплекса. Также удалось поразить объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, и места хранения и запуска дронов дальнего действия. Досталось и пунктам временной дислокации неприятеля и хранилищам горючего. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #запорожская область #воздвижевка #Гранов
