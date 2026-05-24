Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад»

Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны о действиях войск на линии боевого соприкосновения и характере действий противника.
28-05-2026 15:15
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Запад» и провел совещание с командованием. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время работы на пункте управления глава ведомства заслушал доклады о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и действиях подразделений в зоне ответственности группировки. Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Белоусову о ситуации на передовой, а также о характере действий противника.

Отдельное внимание на совещании уделили применению беспилотников. Военнослужащие рассказали министру об использовании ударных и разведывательных дронов, а также модернизированных аппаратов, которые применяют для доставки боекомплекта и провизии штурмовым подразделениям на линии фронта.

Глава Минобороны поручил повысить эффективность применения ударных беспилотников для поражения живой силы и техники противника, а также нарастить темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях.

В завершение поездки Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за службу и вручил отличившимся бойцам награды за мужество и героизм.

Ранее министр посетил группировку войск «Восток» и провел совещание.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Запад #Андрей Белоусов
