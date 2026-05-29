МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Срочную службу для женщин в Эстонии назвали вопросом времени

В стране больше не рождается достаточно мальчиков, чтобы выполнять планы обороны.
Владимир Рубанов 29-05-2026 17:33
© Фото: IMAGO, Jussi Nukari, Global Look Press

Привлечение женщин к обязательной военной женской службе по призыву в Эстонии является лишь вопросом времени. Об этом заявила глава департамента оборонных ресурсов (KRA) Ану Раннавески, передает агентство ERR.

Она указала, что 15 лет назад ежегодно рождалось до 15 тысяч мальчиков. Сейчас в Эстонии появляется на свет от 4 000 до 5 000 детей мужского пола в год. По оборонным планам требуется набрать 4 100 человек. Как отметила Раннавески, к 2040 году уже будет невозможно набрать достаточно молодых мужчин.

Уже сейчас стоит задуматься о будущем, сказала руководитель KRA. Она отметила, что в современной системе государственной обороны есть множество задач, которые не требуют физической силы. Поэтому вопрос о необходимости призыва женщин на срочную службу больше связан с тем, когда это произойдет, а не с тем, будет ли это вообще.

С осени 2023 года преподавание государственной обороны стало обязательным в гимназиях Эстонии. По словам Раннавески, это большой шаг вперед, чтобы молодые люди, и особенно девушки, задумывались о срочной службе.

Ранее ученые Таллинского университета прогнозировали, что к 2100 году население Эстонии может сократиться до 670 тысяч человек, то есть более чем вдвое. Основные причины возможного сокращения численности населения страны - низкая рождаемость и сбалансированная миграция.

К концу прошлого года Эстония приблизилась к антирекорду по уровню рождаемости за всю свою историю. Позже стало известно, что местные власти сокращают количество групп в детских садах и увольняют работников из-за уменьшения числа детей.

Ситуация на Украине привела к необратимым изменениям в отношениях между Европой и Россией, заявил ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он подчеркнул, что возврата к прежнему состоянию уже не будет. Цахкна отметил, что в европейском сообществе нет надежд на скорое завершение украинского конфликта.

#армия #женщины #призыв #эстония #Оборона #срочная служба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 