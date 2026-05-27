Штурмовики показали бросок на мотоциклах к Новопавловке

Штурмовики группировки «Центр» мощным броском на мотоциклах вышли к окрестностям Новопавловки Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

На первом этапе операции действовали подразделения войск беспилотных систем. Они нанесли удары по объектам логистики противника. Уничтожили несколько танков, боевую технику ВСУ, опорные пункты, огневые точки и позиции запуска беспилотников. В результате системной работы расчетов были полностью перекрыты пути подвоза и снабжения противника.

Командир взвода БПЛА с позывным «Снег» рассказал об уничтожении вражеского танка. Это произошло в ходе попытки противника высадить десант в Новопавловке.

«Отправили танк. Своевременно расчет его вскрыл по пути к населенному пункту. Было нанесено комплексное огневое поражение и нашей ротой беспилотных систем и союзными подразделениями. Танк сгорел буквально за минут тридцать», - рассказал Снег.

После того, как Новопавловку изолировали, штурмовики 137-й отдельной мотострелковой бригады «Урал» приступили к выдвижению на передовые рубежи. Выждав подходящие погодные условия, боевые двойки штурмовиков на мотоциклах быстрым рывком преодолели открытые участки местности, а затем полосу укреплений с противотанковыми рвами. Они закрепились на окраине Новопавловки.

«Задача у нас начиналась - Новопавловское направление, с июня прошлого года. Она была ограничена противотанковым рвом. Проход был сложный для нас, но мы его преодолели. Посадки эшелонирования были серьезные у противника, но мы их вскрывали», - рассказал командир разведывательного взвода Виталий Сахно.

Командир объяснил, что перед ним стояла задача проложить путь не только своему батальону, но и всей бригаде. Он должен был своевременно «вскрыть» противника, его разведчиков и расчеты ударных дронов, «вскрыть» опорники боевиков ВСУ.

«Мы взломали их психику. Кто-то убегал, кто-то не смог убежать», - вспоминает Сахно.

После закрепления на позициях бойцы приступили к выбиванию противника из подвалов, огневых точек и опорных пунктов. Для поражения врага, укрывшегося в подвалах, бойцы применяли различные типы мин. Их забрасывали непосредственно в места нахождения расчетов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Они неуклонно расширяют буферную зону на территории Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны России показали, как бойцы гаубичного дивизиона 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии нанесли удар по замаскированному укреплению украинских формирований в районе Новопавловки. Внутри опорного пункта находился расчет БПЛА, который вел разведку и корректировал огонь по позициям российских подразделений. Для выполнения задачи расчеты двух гаубиц заняли разнесенные огневые позиции, создав перекрывающиеся сектора обстрела. Расстояние до цели составляло около восьми километров.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.