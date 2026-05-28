Силы ПВО за ночь сбили 62 беспилотника над российскими регионами

Средства ПВО за ночь перехватили 62 беспилотника противника над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты противника были самолетного типа. БПЛА перехватили и уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Накануне силы противовоздушной обороны за ночь сбили 140 дронов над территорией России. Тогда беспилотники были перехвачены в небе над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.