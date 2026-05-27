В Екатеринбургском суворовском училище прозвенел последний звонок

Почетное право звонить в тот самый колокольчик предоставили отличнику-первокурснику.
27-05-2026 14:56
Последний звонок прозвенел для воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища. Почетное право оповестить об окончании учебы доверили ученику-отличнику и суворовцу первого курса.

«В моей семье уже целая династия военных - мои прадедушка, дедушка. Мой отец на данный момент является военным, и как бы я являюсь продолжателем нашей династии», - рассказал суворовец Сергей Зензин.

Он подчеркнул, что для него быть суворовцем - это демонстрировать дисциплину и проявлять стойкость. Также Сергей отметил готовность преодолеть любые преграды на своем пути. 

В этом году из стен учебного заведения вышли больше 60 суворовцев. Сам выпуск стал 78-м в истории училища. Многие выпустившиеся в этом году учащиеся изъявили желание продолжить офицерскую династию.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева поздравила выпускниц Пансиона воспитанниц Минобороны России с окончанием учебы. Она назвала этот день одновременно радостным и волнительным, поскольку перед девушками открывается новый, более самостоятельный этап жизни.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Суворовское училище #Екатеринбург #Сергей Зензин
