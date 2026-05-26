Замминистра обороны Санчик проверил выполнение гособоронзаказа

Александр Санчик посетил предприятие по производству обуви для военнослужащих.
26-05-2026 14:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик проверил выполнение гособоронзаказа, посетив предприятие по производству обуви для военнослужащих. Об этом сообщило МО РФ. 

Отмечено, что Санчик сделал это в ходе рабочей поездки по территории Московского военного округа. Руководитель предприятия продемонстрировал заместителю министра полную линейку обувного производства. Согласно его словам, все изделия изготавливаются из отечественных материалов.

Сегодня мощность предприятия составляет около 830 тысяч пар обуви в год. При этом, по словам руководителя, за два последних года удалось увеличить ее почти на 30%. Это было сделано за счет ввода в эксплуатацию раскройных комплексов и швейных автоматов российского производства.

Помимо этого, сотрудники предприятия доложили Санчику о возможностях по расширению ассортимента, внедрению новых технологий, а также о предпринимаемых мерах по модернизации оборудования. Также генерал-полковник Санчик поставил задачи по наращиванию объемов производства при поддержании на высоком уровне качества продукции. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #гособоронзаказ #обувь #Александр санчик
