Истребитель Су-27 сопровождает американские RC-135 и Р-8А: кадры перехвата

Минобороны России показало кадры перехвата истребителем Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Пятого августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ. Экипаж истребителя Су-27 идентифицировал их как RC-135 и Р-8А «Посейдон».

Су-27 последовательно приблизился к воздушным объектам на безопасное расстояние. После разворота американских самолетов-разведчиков от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что полет Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения Государственной границы России американскими самолетами-разведчиками допущено не было.