Масштабный мотопарад в честь «Армии-2020»: байкеры проехали по подмосковному Алабино

Более 120 единиц различной мототехники проехали по дорогам подмосковного Алабина в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр-2020.

В мотопараде приняли участие представители клуба «Офицеры», движения «Мото Армия», представители МВТФ «Армия-2020», Концерна «Калашников», а также байкеры столичных мотоклубов.

По дорогам проехали свыше 70 современных мотоциклов и более 30 единиц уникальной раритетной техники Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Маршрут стартовал от Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Там в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вся мототехника была выстроена в число «75».

Далее двухколесный транспорт проследовал по территории парка «Патриот» до Многофункционального огневого центра. Затем участники парада совершили разворот у Концерна «Калашников» и продолжили движение мимо «Партизанской деревни» к Центру военно-тактических игр, откуда проследовали в сторону музейной зоны комплекса Воздушно-космических сил, далее до конкурсной площадки «Полевая кухня». Завершился мотопарад в Конгрессно-выставочном-центре «Патриот».