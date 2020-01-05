Экипажи истребителей ЦВО провели первые тренировочные полеты на Су-34: видео

Под Челябинском экипажи авиационного полка объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа впервые отработали программу учебно-тренировочных полетов на самолетах нового поколения Су-34.

В октябре 2019 года авиационный полк, базирующийся в Челябинской области, закончил перевооружение на истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, увеличив свой боевой потенциал почти в 2 раза.

Переподготовка экипажей осуществлялась на базе Липецкого центра боевого применения и переучивания личного состава. За три месяца летчики прошли теоретическую и практическую переподготовку на тренажерах. Изучили тактико-технические характеристики самолета, отработали нанесение одиночных и групповых авиационных ударов по наземным целям с больших высот, а также патрульное сопровождение ударных групп и постановку заслонов в воздухе. На данный момент 90% летного состава полка закончили теоретическое переучивание и приступили к практической отработке навыков пилотирования.

На аэродроме под Челябинском экипажи отрабатывали задачи на выполнение взлета, посадки и полета по малому кругу. Пилоты проверяли работу датчиков, устройств и прицельно-навигационного оборудования.