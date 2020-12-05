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Антисептик и рециркулятор воздуха своими руками: юнкоры сняли сюжет о проекте «"Юнармия" против COVID-19»

Роман Захаров
23:19 05.12.2020
В рамках проекта у молодых людей в приоритете помощь ветеранам ВОВ и пожилым гражданам.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В период пандемии коронавируса юнармейцы запустили свой собственный проект, направленный на противостояние опасной инфекции - «"Юнармия" против COVID-19». Таким образом, в условиях распространения нового вируса активисты Движения встали на защиту здоровья нации. В приоритете у молодых людей - помощь ветеранам и пенсионерам.

Стоит отметить, что данную практику юнармейцев уже представили в рамках проекта «Открытые уроки» Министерства просвещения РФ в качестве примера положительной социальной активности молодежи.

Сейчас ребята создали оперативный штаб, разместившийся в стенах Центрального дома «Юнармии», чтобы быстрее реагировать на сигналы о помощи.

Юнкоры сделали репортаж, в котором подробно рассказали о работе проекта «"Юнармия" против COVID-19», а также дали советы, как сделать рециркулятор воздуха и антисептик своими руками.

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