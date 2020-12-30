В Минобороны рассказали о создании Россией нового лазерного оружия

В России создаются лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Об этом рассказал заместитель главы Министерства обороны РФ Алексей Криворучко.

«В настоящее время выполняются работы по созданию других (помимо комплекса "Пересвет" - прим. ред.) лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника», - сказал военачальник.

Он также сообщил, что сейчас осуществляется комплексирование таких комплексов с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия.

Кроме того, по словам замминистра, в данный момент разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры БПЛА. Криворучко при этом напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы «Пересвет».

Комплексы «Пересвет» относятся к новейшему российскому стратегическому оружию. Принцип их работы основан на засвечивании лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе разведывательных спутников.

В 2018 году лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство. В 2019 году было завершено развертывание лазерных установок «Пересвет», которые прикрывают маневры передвижных ракетных комплексов в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН.