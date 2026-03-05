Горемыкин вручил награды педагогам образовательных организаций МО РФ

Лучших педагогов образовательных организаций Министерства обороны наградили в Пансионе воспитанниц МО РФ. Замминистра обороны Виктор Горемыкин отметил высочайший профессионализм воспитателей и учителей, он также подчеркнул, что выбрать сильнейших было нелегко.

«Каждый из вас, уважаемые коллеги, показал высочайший уровень профессионализма, свои лучшие качества и доказал, что вы мастера и подвижники своего дела. Вы даете ученикам нечто больше, чем знания, вы вкладываете в них частичку своего сердца и своей души. Благодарю вас за труд и старания, терпение и профессионализм», - сказал педагогам Горемыкин.

На церемонии присутствовали военнослужащие-участницы спецоперации, удостоенные государственных наград. Они пообщались с воспитанницами пансиона, рассказали о своем боевом пути. Также в преддверии Международного женского дня Виктор Горемыкин поздравил учениц, педагогов и женщин-участниц специальной военной операции с наступающим праздником.

Ранее сообщалось, что Горемыкин вручил награды бойцам и медикам в госпитале имени Мандрыка. Для военнослужащих и персонала госпиталя состоялся концерт заслуженной артистки России певицы Юты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.