За ночь над регионами России сбили 76 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи были уничтожены 76 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что наибольшее количество БПЛА противника было сбито над Саратовской областью. Там уничтожили 33 дрона.
«17 БПЛА - над акваторией Черного моря, 10 БПЛА - над территорией Республики Крым», - говорится в сводке.
Помимо этого, девять беспилотников сбили над Ростовской областью. Четыре летательных аппарата рухнули в Краснодарском крае. Два дрона уничтожили над Волгоградской областью и один - над Астраханской.
Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак на гражданские объекты в российских регионах. Так, вчера Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 76 украинских БПЛА самолетного типа. Они были сбиты 4 марта в период с 08.00 до 16.00 по московскому времени. Больше всего беспилотников уничтожили над территорией Крыма - 27 единиц.
Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»