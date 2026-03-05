МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
За ночь над регионами России сбили 76 украинских БПЛА

Наиболее активно боевики ВСУ пытались атаковать Саратовскую область - там российские военные сбили 33 дрона.
05-03-2026 07:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи были уничтожены 76 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что наибольшее количество БПЛА противника было сбито над Саратовской областью. Там уничтожили 33 дрона.

«17 БПЛА - над акваторией Черного моря, 10 БПЛА - над территорией Республики Крым», - говорится в сводке.

Помимо этого, девять беспилотников сбили над Ростовской областью. Четыре летательных аппарата рухнули в Краснодарском крае. Два дрона уничтожили над Волгоградской областью и один - над Астраханской.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак на гражданские объекты в российских регионах. Так, вчера Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 76 украинских БПЛА самолетного типа. Они были сбиты 4 марта в период с 08.00 до 16.00 по московскому времени. Больше всего беспилотников уничтожили над территорией Крыма - 27 единиц.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #дроны #пво рф
